В АРМА переданы корпоративные права предприятий россиянина на 65 млн грн, финансировавшего агрессию против Украины

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест и переданы в управление АРМА корпоративные права и имущество одиннадцати юридических лиц, объекты недвижимости, транспортные средства и специальная техника на сумму свыше 65 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, бенефециарный собственник предприятий - гражданин РФ организовал на территории Украины незаконную добычу и переработку полезных ископаемых с экспортом их в страну-агрессор. Он уклонился от уплаты налогов путем занижения цены на продукцию в налоговой отчетности. В дальнейшем полученные преступным путем денежные средства выводил и снимал их на территории РФ, финансируя вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконной добычи полезных ископаемых, уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 УК Украины).