Оккупанты продают мариупольцам российские сим-карты, все разговоры могут прослушиваться, - Андрющенко

Жителей оккупированного Мариуполя, пользующихся российским мобильным оператором "Феникс", предупреждают о том, что рашисты могут прослушивать их разговоры.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, формально оккупанты раздают карточки "Феникса". Фактически – люди, приближенные к местным коллаборантам, продают карточки по 450 грн.

"Все, что делается оккупантами в сторону "улучшения", превращается в издевательство в очередях и сверхнаживу на горе. Важно для мариупольцев, которые уже начали пользоваться "Фениксом". Не забывайте - оккупанты прослушивают все в Мариуполе. Каждый ваш разговор - открытая книга. Каждое неосторожное слово - риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности!" – подытожил Андрющенко.

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