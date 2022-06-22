Киев имеет эффективную ПВО, однако угроза массированного ракетного удара существует, - Павлюк

Нельзя исключать попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время на сегодняшний день большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов Киева.

Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день безопасность Киева, Киевщины, всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Херсонщине. Для врага Киев был и остается главной целью захватнических мечтаний. Он никогда не откажется от этого. Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения. Несмотря на большие потери российской армии в живой силе, вооружении и военной технике, агрессор все еще имеет значительный человеческий и технический ресурс", - подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки это осуществить невозможно. Вместе с тем, в случае успеха противника в Восточной операционной зоне, значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. Следовательно, опасность повторного наступления на Киев остается.

В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятна угроза ракетных ударов по Киеву.

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"Сейчас более реальной угрозой для нашей столицы является нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры. Есть много примеров. Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется. Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует", - заявил Павлюк и призвал всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги.