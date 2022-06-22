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Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский

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Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы заслужили положительное решение о кандидатстве на членство в ЕС.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine - StrivingTogether, состоявшемуся в Амстердаме, передает Цензор.НЕТ.

"Остается несколько дней до исторического решения Европейского Союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы этого заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • Макс Полиграф
    Україна - заслужила. А ви - ні!
  • Чайка Київ
    Мальчік, 43 годіка.
    Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
    Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
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