Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы заслужили положительное решение о кандидатстве на членство в ЕС.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine - StrivingTogether, состоявшемуся в Амстердаме, передает Цензор.НЕТ.

"Остается несколько дней до исторического решения Европейского Союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы этого заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", - подчеркнул президент.

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