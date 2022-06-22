Зеленский обсудил с премьером Латвии ситуацию с экспортом украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел разговор с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Также накануне заседания Европейского совета состоялся важный разговор с Кришьянисом Кариньшом. Благодарен Латвии за поддержку предоставления Украине статуса кандидата (на членство в ЕС. - Ред.). Это решение важно для Украины и всей объединенной Европы. Обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна", - отметил глава государства.

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