Италия продолжит оказывать помощь Украине. Призывы о прекращении – отклонены Сенатом, - СМИ

Сенат Италии во вторник большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продолжить помощь Украине в ее войне с Россией, отвергнув попытки руководства одной из коалиционных партий – "Движения 5 Звезд" – прекратить предоставлять Киеву оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

За резолюцию, предложенную парламентским большинством, проголосовали 219 сенаторов, 20 были против, а еще 22 – воздержались. Четыре альтернативных проекта резолюций Сенат Италии отклонил.

В документе сенаторы призвали правительство Италии потребовать от России немедленного прекращения боевых действий в Украине и вывода с ее территории всех военных подразделений, а также участвовать в инициативах по деэскалации и укреплять дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования.

Одним из инициаторов дискуссий о помощи Украине стал лидер "Движения 5 Звезд", бывший премьер Италии Джузеппе Конте. Он открыто призвал прекратить предоставление Киеву оружия. Эти призывы привели к обсуждению в рамках правительственной коалиции, возглавляемой бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги. В то же время подчеркивалось, что у итальянского правительства единая позиция по поддержке Украины.

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Италия, как и многие страны ЕС, предоставляет оружие Украине, чтобы помочь ей в борьбе с российской агрессией, однако в партии Ди Майо часть не поддерживала военную помощь Украине.