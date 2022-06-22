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Потери космической отрасли из-за войны уже превысили 1 млрд грн, - глава агентства Тафтай

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Потери космической отрасли из-за войны уже превысили 1 млрд грн, - глава агентства Тафтай
Война России против Украины больно ударила по всем сферам отечественной экономики, в том числе – космической, которая и до 24 февраля имела не лучшие времена.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.

"Первые три месяца войны космическое агентство, я считаю, с честью выдержало. Агентство полностью работоспособно с первого дня войны и по состоянию на сегодняшний день работает в режиме 24/7, как и большинство центральных органов исполнительной власти", - указал чиновник.

Он констатировал, что предприятия понесли потери.

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"По грубой оценке, общий объем потерь составил более 1 миллиарда гривен в результате разрушений, причиненных предприятиям отрасли", - уточнил Тафтай.

Его агентство сейчас помогает заниматься оценкой ущерба и повреждений.

"Наши космические средства и спутниковые данные позволяют произвести оценку повреждений, причиненных городам и предприятиям Украины. Мы сейчас работаем вместе с центром восстановления, чтобы максимально точно оценить потери и получить компенсации от агрессора.

Относительно непосредственно космической отрасли, безусловно, есть понимание, что в первую очередь необходимо восстановить разрушенные производственные мощности. С другой стороны, мы понимаем, что космическая отрасль нуждается в кардинальном обновлении, и я уверен, что после окончания войны мы сможем провести техническое перевооружение космической отрасли. Но это все вопросы, которые будут разрешаться после нашей победы", - подчеркнул чиновник.

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Топ комментарии

  • alex kk 590e4b73
    як завжди одна вода, ніякої конкретики. Скільки ж космічна галузь заробила і скількии витратила наприклад в 2021? І шо там з супутником СІч-2-30 з яким втратили зв'язок - ТИША, все як завжди.
  • Kolja Stambulskij
    робить ракети дармоїди....та пуляйте їми у кацапію
  • Victor Frey
    "Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

    Ще одні дармоїди...що ви там напрацювали у Львові та Ужгороді? космічне агентство з космічного проїдання бюджету
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