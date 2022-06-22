Потери космической отрасли из-за войны уже превысили 1 млрд грн, - глава агентства Тафтай
Об этом в интервью УНИАН рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, передает Цензор.НЕТ.
"Первые три месяца войны космическое агентство, я считаю, с честью выдержало. Агентство полностью работоспособно с первого дня войны и по состоянию на сегодняшний день работает в режиме 24/7, как и большинство центральных органов исполнительной власти", - указал чиновник.
Он констатировал, что предприятия понесли потери.
"По грубой оценке, общий объем потерь составил более 1 миллиарда гривен в результате разрушений, причиненных предприятиям отрасли", - уточнил Тафтай.
Его агентство сейчас помогает заниматься оценкой ущерба и повреждений.
"Наши космические средства и спутниковые данные позволяют произвести оценку повреждений, причиненных городам и предприятиям Украины. Мы сейчас работаем вместе с центром восстановления, чтобы максимально точно оценить потери и получить компенсации от агрессора.
Относительно непосредственно космической отрасли, безусловно, есть понимание, что в первую очередь необходимо восстановить разрушенные производственные мощности. С другой стороны, мы понимаем, что космическая отрасль нуждается в кардинальном обновлении, и я уверен, что после окончания войны мы сможем провести техническое перевооружение космической отрасли. Но это все вопросы, которые будут разрешаться после нашей победы", - подчеркнул чиновник.