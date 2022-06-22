Россия имитировала ракетные удары по странам Балтии, - минобороны Эстонии

Россия во время военных учений провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии.

Об этом заявили источники в НАТО, информацию подтвердил канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Кроме того, российские вертолеты нарушили воздушную границу стран Балтии. Таких инцидентов было несколько, отметил Салм, уточнив, что "вертолет случайно границу не пересекает". Согласно источникам НАТО, россияне отрабатывали атаку.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию "очень серьезной". По словам представителя министерства, последние действия и заявления России свидетельствуют о том, что она не считает, что "Эстония заслуживает независимости".

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На саммите НАТО, который состоится 29-30 июня в Мадриде, Альянс планирует принять конкретные решения по укреплению балтийской обороны.

21 июня о нарушении воздушного пространства заявили также в министерстве иностранных дел Эстонии. Принадлежащий России вертолет Ми-8 18 июня пересек границу и находился в небе Эстонии примерно две минуты. В МИДе инцидент назвали "крайне серьезным", что вызывает "дополнительную напряженность".

Министерство вручило послу России ноту протеста, сообщила пресс-служба ведомства.