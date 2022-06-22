Новости • Война

Учебный год в украинских школах может начаться не 1 сентября, - закон

17 15712
Учебный год в украинских школах может начаться не 1 сентября, - закон
Верховная Рада во время военного положения остановила действие ряда положений законов относительно общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

В частности, во время действия военного положения может быть изменена продолжительность учебного года, даты его начала и окончания.

Таким образом, учебный год не обязательно начинается 1 сентября и продлится 175 дней, отмечает Суспільне.

Также читайте: Местные власти могут организовывать обучение школьников в учреждениях культуры, - МОН

Также принятый депутатами закон №7325 изменил требования к максимальному количеству учащихся в классе.

Топ комментарии

  • Валентина Горшкова
    продовжуйте навчання онлайн. це безпечніше і вже стало звичним для багатьох
  • Валентина Горшкова
    яке навчання у школах. адже у школах відсутні бомбосховища. тому хто буде відповідати за безпеку дітей у школах !
  • 5 копійок
    А шо там з сіллю? Нагреблись? А вона тепер по 12 гривень за кіло і її валом.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости