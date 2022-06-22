ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области, есть определенные успехи, - ОК Південь

Украинские войска продолжают контрнаступление в Херсонской области и добились определенных успехов. Какие именно населенные пункты освободили - не разглашают.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования Південь Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nv.ua.

Из соображений безопасности она не стала разглашать названия освобожденных от оккупантов населенных пунктов.

"Мы действительно имеем определенные успехи, контрнаступательные действия, которые существенно продвигают нас в восточном направлении, но не объявляем сейчас освобожденные населенные пункты, потому что в условиях войны очень важно пройти, освободить, закрепиться и отодвинуть врага настолько, чтобы он не мог накрывать мощными и очень жестокими артиллерийскими, минометными ударами тот населенный пункт, который уже под нашим контролем", — отметила Гуменюк.

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Напомним, 20 июня советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ откинули оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.