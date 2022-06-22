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В результате обстрела Чугуева российскими оккупантами погибли коммунальщики

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В результате обстрела Чугуева российскими оккупантами погибли коммунальщики
Российские оккупанты утром ударили по нескольким микрорайонам Чугуева на Харьковщине.

Об этом сообщила городская голова Чугуева Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате утреннего вражеского обстрела нескольких микрорайонов города, к сожалению, есть погибшие - сотрудники нашего коммунального предприятия, которые находились на своих рабочих местах", - говорится в сообщении.

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