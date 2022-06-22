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МИД РФ упрекает Германию в помощи Украине: "Все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев"

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МИД РФ упрекает Германию в помощи Украине: "Все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев"
В годовщину начала немецко-советской войны Россия упрекнула Германию за помощь Украине.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня особая дата - День памяти и скорби - годовщина вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз, которое привело к колоссальным жертвам и страданиям наших граждан. В связи с этим отмечаем, что власти ФРГ в последнее время предпринимают все больше действий, которые грозят подорвать процесс исторического примирения русских и немцев после Великой Отечественной войны. Официальный Берлин словом и делом ставит под угрозу результаты усилий, прилагаемых десятилетиями Россией и Германией для преодоления послевоенных вражды, неприязни и недоверия между народами наших стран.

Россияне недовольны информационной и военной политикой ФРГ, говорится в сообщении.

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"Крайне негативно воспринимаются кадры новостей с выявленными в рамках Специальной военной операции в Украине немецким оружием и поставляемым киевскому режиму армейским снаряжением, по словам официальных лиц в Берлине - для "победы над Москвой на поле боя". Вскоре, вероятно, начнут появляться и в Евросоюзе изображения разбитой на полях Украины немецкой военной техники, и общества в России и Германии начнут проводить понятные в обеих странах исторические параллели", - пишут российские пропагандисты.

Они убеждают, что такое поведение Германии нивелирует "послевоенное примирение народов": "Все это чревато очередным этапом глубокого отчуждения россиян и немцев"

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Топ комментарии

  • Muni
    До речі ця війна ймовірно стане кінцем міфу про росіян як переможців у другій світовій, бо вони опустяться на один моральний рівень з гітлерівськими нацистами. Натомість для ******** Німеччини це може стати історичною реабілітацією.
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Їбанутості не видно кінця краю...
  • Super Gut
    Пропоную всім німецьким кацапам солідарним з кремлем, зробити велику шкоду німцям - виїхати з Німеччини назад у рашу
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