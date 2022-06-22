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Финляндия заявила о готовности воевать с Россией

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Финляндия заявила о готовности воевать с Россией
Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Так что страна готова воевать, если это произойдет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами обороны Финляндии генерала Тимо Кивинена, которого цитирует Reuters.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине – ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кивинен.

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Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающее значение имеет мотивация финнов. Он  добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

Напомним, что российская сторона неоднократно выступала с резкими заявлениями в адрес Финляндии на фоне ее стремления вступить в НАТО.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Головне - не в економіці, а в людях, які ******* свою країну і вважають себе її ГРОМАДЯНАМИ, а не "населенням"! Саме ці громадяни і створили здорову економіку і суспільство!
  • Aleksey NotBad
    Когда здоровая экономика то люди успевают и асфальт и ракеты
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Вот! Такими и должны быть заявления военного руководства всех стран находящихся вблизи варваров. А не сюсюканья слышимые от многих представителей НАТО.
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