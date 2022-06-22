Финляндия заявила о готовности воевать с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Так что страна готова воевать, если это произойдет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами обороны Финляндии генерала Тимо Кивинена, которого цитирует Reuters.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине – ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кивинен.

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Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающее значение имеет мотивация финнов. Он добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

Напомним, что российская сторона неоднократно выступала с резкими заявлениями в адрес Финляндии на фоне ее стремления вступить в НАТО.

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