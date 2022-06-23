Евгений Леськив, основатель KBD.estate: "На Киевщине началось строительство первого в стране частного города"

Компания KBD.estate анонсирует масштабный для Украины проект строительства первого частного города.

Фактически это пилотный проект населенного пункта полностью под частным управлением, уже имеющий мировую практику в различных аспектах экономической эффективности. На территории таких городов действуют специальные экономические зоны, которые создают комфортные условия для развития бизнеса и, наконец, превращают такие города в мегаполисы. Первый шаг к реализации такого проекта сделал киевский застройщик Евгений Леськив.

Основатель и владелец компании KBD.estate в подробностях говорит о функционировании подобного города как о ближайшей перспективе и стал первым в Украине девелопером, уже строящим частный город.

- Как часто можно слышать от друзей, живущих в пригороде, что их детям не хватает мест в детском саду? Или, например, о многочисленных проблемах с доступом к медицинской помощи, когда скорая помощь совсем не скорая? Или о бюрократии, когда для оформления документов нужно ездить в другой населенный пункт. Все эти вещи говорят, что быстро строить жилье у нас давно научились, а организовать качество жизни – нет. И это явление – проблема в каждом регионе Украины, а не только в Киевской области. Поэтому мы уверены, что строительство первого частного города в Украине покажет, как можно управлять территорией, если это управление замкнуто в вертикально интегрированный цикл в частной компании.

- То есть, вы предлагаете строить жилой комплекс одновременно с инфраструктурой?

- Не просто параллельно строить, а на этапе проектирования просчитывать, сколько мест в детсадах потребуется, где должны быть размещены школы, какие дороги и коммуникации проложить туда, чтобы обеспечить всем необходимым, как организовать транспорт. Сейчас мы спроектировали обширный населенный пункт с низкоэтажной застройкой в ​​пределах села Глебовка Вышгородского района Киевской области. На 130 гектарах земли строятся 925 тысяч м2 жилья, то есть в 16 тысяч квартир мы сможем расселить более 28 тысяч человек. Это значит, что мы сначала должны заложить удобное расположение амбулаторий для медобслуживания населения и удобную логистику работы скорой помощи, пожарной части и обеспечить безопасность – начиная от освещения и тревожных кнопок во всех зонах доступности к строительству нового полицейского участка.

- По факту вы ускоряете процессы, заложенные в функции государства – обеспечить социальные потребности людей, проживающих на территории?

- Именно так. Грубо говоря, после строительства жилого комплекса в пригороде сейчас следует ждать государственных субвенций и бюджетирования, чтобы началось строительство поликлиники или детского сада. Это растягивается на годы и вызывает коллапс в существующей социальной системе. С учетом нынешнего количества внутренних переселенцев я не вижу другого способа выйти из этой проблемы, кроме как включаться в строительство социальных объектов и не сидеть в ожидании помощи.

- Насколько возможна организация такого города в правовом поле в сложившейся ситуации?

- Органы местного самоуправления у нас законодательно обладают достаточной самостоятельностью для принятия таких решений. Кроме этого, к возможностям создания частных городов можно найти ссылку еще в Европейской хартии местного самоуправления – базовом документе, утвердившем с 1985 года принципы самоуправления на практике. Украина ратифицировала Хартию в 1997 году и вошла в семью европейских стран, исповедующих правило, предоставлять большую свободу учитывать местные условия при осуществлении полномочий органами местного самоуправления. В этой канцелярской формулировке вшит важный принцип – люди имеют право выбирать условия, в которых хотят жить в своей общине.

- Есть ли успешные мировые примеры?

- В динамике интересен Дубай, где правительство постоянно работает над законами, отличными от шариата. Привлекательность сегодняшних специальных зон как минимум состоит в том, что там более низкие налоги, а законодательство настолько гибкое, что носит скорее защитный, чем ограничительный характер. Все это естественно провоцирует развитие бизнеса. Для нас также есть приоритет стимулирования бизнеса на этой территории. Для этого в нашей стране открыты широкие возможности, в первую очередь, с учетом существования свободных экономических зон и регулирующего законодательства для них. Необходима только калибровка некоторых нормативно-правовых актов под текущие реалии.

- Какие сроки реализации вашего проекта, насколько оперативно можно заселить людей при условии, что в стране военное положение и все застройщики несут сейчас убытки?

- Мы были одними из первых, кто открыл свои продажи в мае этого года, потому что понимаем, что нельзя замораживать строительный бизнес сейчас. Как и у всего бизнеса, в первом квартале мы понесли многомиллионный ущерб, но при этом у нас не стоял вопрос, как использовать имеющиеся ресурсы, когда против нашей страны началась военная агрессия. Поэтому мы первыми передали нашей армии на нужды обороны строительные материалы и помощь на строительство укреплений на сумму более 40 миллионов гривен. Мы понимаем, что сейчас нельзя рассуждать категориями прибыли и конъюнктуры рынка, наши усилия должны быть сосредоточены на помощи, полезности и работе, которая позволит людям вкладывать деньги в собственное жилье. Жизнь продолжается, и инвестиции в строительство необходимы, чтобы была возможность остановить отъезд людей из страны. Кроме того, я уверен, что многие выехавшие будут возвращаться в Украину, и для этого нужно смотреть на несколько шагов вперед – необходимо создавать условия достойной жизни и работы. В Глебовку в Киевской области мы планируем заселить первые семьи уже в начале 2023 года.

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