Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков, - Мотузяник
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Беларусь расположила рядом с границами с Украиной деревянные танки. Проводит мероприятия для демонстрации своего присутствия.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил Мотузяник.