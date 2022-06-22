С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявку на получение помощи от ЕСПЧ онлайн

Каждый гражданин, пострадавший от российской агрессии, может получить компенсацию от 5000 до 30000 евро. Для этого нужно успеть подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение четырех месяцев с момента нарушения своих прав, однако не позднее 16 января 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Подать заявку можно через соответствующую электронную систему: espl.com.ua.

"Система указывает перечень ситуаций, которые дают право обратиться в ЕСПЧ: гибель родственника, разрушенное жилье, ранение, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилование или насильственное исчезновение человека и т.д. Система упрощает подачу заявления, поскольку содержит все необходимые поля для заполнения и подсказывает гражданам, что нужно указать.

Чтобы подать иск в ЕСПЧ, необходимо заполнить форму на сайте, скачать необходимые документы, распечатать и отправить заявление в одном из отделений Укрпочты", - говорится в сообщении.

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В Минцифре отмечают, что при заполнении заявления автоматически сформируется адрес ЕСПЧ, который необходимо наклеить на упакованное отправление в почтовом отделении.

"Почтовые услуги для отправителя являются бесплатными. Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно. Срок рассмотрения заявления может составлять от одного года, вероятность получения компенсации высока", - добавили в Минастерстве.