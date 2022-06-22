В Таллинне на месте будущей площади Украины высадили лужайку подсолнечников

В среду, 22 июня, в парке Лембита на площади 134 м2 высадили 1507 национальных цветов Украины – подсолнечников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

"Клумба устроена на месте будущей площади Украины. В этом году мы начинаем разработку проекта ландшафтной архитектуры площади Украины и окружающего пространства парка Лембиту. В рамках этого состоится перепланировка парка, чтобы в нем появилась площадь Украины как таковая. Цель заключается не в том, чтобы просто привести парк в порядок, но в том, чтобы сформировать целостное городское пространство, характерное для района Кесклинн, в котором достойно была бы отмечена борьба украинского народа за свою свободу, а также чтобы появилась дополнительная ценность для местного населения", - сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что на пересечении парковых дорожек из четырех клумб сформируется поляна подсолнухов, проходя через которую, никто не останется равнодушным..

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На освещенном участке высажены подсолнухи трех разных сортов, имеющих разную высоту. Самыми высокими (1,5 м) вырастут цветы сорта Golden Hedge, средними - Moonshine и Statement, по краям будут высажены цветы сорта Teddy Bear, вырастающие до 60 см. Цветы постепенно распустятся и будут радовать глаз до наступления осенних холодов.

Посадку цветов организовал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

Площадь Украины расположена в центре парка Лембиту между улиц Лембиту, Вамбола и Лаутери. Рядом с площадью находится здание Министерства иностранных дел и площадь Исландии, которые вместе с площадью Украины сформируют единый ансамбль.

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