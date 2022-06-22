К перечню территорий в зонах боевых действий и на оккупированных территориях добавились четыре громады, - Минреинтеграции

Минреинтеграции обновило перечень громад в районах боевых действий, на временно захваченных территориях и окружающих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"По состоянию на 21.06.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 8 областей. Всего в перечне 303 громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это тергромады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (18) областей. Все перемещенные лица, переместившиеся из этих громады, получат денежную помощь от государства.

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К перечню добавились Новоалександровская сельская территориальная громада в Запорожской области, а также Миропольская и Садовская сельские и Глуховская городская территориальная громада Сумской области. При этом исключена Комышевашская поселковая территориальная громада в Запорожской области.