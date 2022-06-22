Не считаю, что Россия бросит Литве вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна будет готова к возможным последствиям блокирования части транзита в Калининградскую область РФ, но не ожидает, что речь пойдет о военном противостоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы готовы и подготовились к недружественным действиям со стороны России, например отключения от системы электроснабжения", - сказал он.

Латвия, Литва и Эстония до сих пор зависят от поставок электроэнергии из России, хотя Литва в прошлом году и подключилась к энергосистеме ЕС через Польшу.

В то же время, размышляя о перспективах военного столкновения с Россией, Науседа назвал это маловероятным: "Я не считаю, что Россия бросит нам вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО".

Президент Литвы добавил, что планирует поднять вопрос транзита в Калининградскую область на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.

Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учения на границе с Литвой.

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