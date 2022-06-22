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Не считаю, что Россия бросит Литве вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО, - Науседа

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Не считаю, что Россия бросит Литве вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО, - Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна будет готова к возможным последствиям блокирования части транзита в Калининградскую область РФ, но не ожидает, что речь пойдет о военном противостоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы готовы и подготовились к недружественным действиям со стороны России, например отключения от системы электроснабжения", - сказал он.

Латвия, Литва и Эстония до сих пор зависят от поставок электроэнергии из России, хотя Литва в прошлом году и подключилась к энергосистеме ЕС через Польшу.

В то же время, размышляя о перспективах военного столкновения с Россией, Науседа назвал это маловероятным: "Я не считаю, что Россия бросит нам вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО".

Президент Литвы добавил, что планирует поднять вопрос транзита в Калининградскую область на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.

Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учения на границе с Литвой.

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Топ комментарии

  • Kek Jager
    Все кацапы до упора ноют, что Калининград является главной целью Германии (не имеющий с ней границ, сотни километров между ними). Когда самим немцам эта клоака с ватой ленивой и безмозглой вообще не сдалась. Максимум 0.5% немцев за присоединение иждивенцев к Германии ради куска территории. Польша и Литва максимум исходя из интересов подавления точки запуска ракет, но если им предложат демилитаризацию и затем уже присоединение, то тоже все поголовно будут против. Настолько русские вызывают оторопь у всего цивилизованного мира. Наглые, самовлюбленные, ленивые, тупые, неспособные держать слово и выполнять рабочие обязанности.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    но не забывайте - эта тварь может ср*ть под забором и бросаться нечистотами через забор... она может шкодить чужими руками и уверять что ихтамнет... это такое ищадие ада !!!!
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