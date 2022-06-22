Не считаю, что Россия бросит Литве вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО, - Науседа
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы готовы и подготовились к недружественным действиям со стороны России, например отключения от системы электроснабжения", - сказал он.
Латвия, Литва и Эстония до сих пор зависят от поставок электроэнергии из России, хотя Литва в прошлом году и подключилась к энергосистеме ЕС через Польшу.
В то же время, размышляя о перспективах военного столкновения с Россией, Науседа назвал это маловероятным: "Я не считаю, что Россия бросит нам вызов в военном плане, ведь мы являемся членами НАТО".
Президент Литвы добавил, что планирует поднять вопрос транзита в Калининградскую область на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Мадриде.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.
Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учения на границе с Литвой.