Полиция Майами призвала американцев сдать оружие, чтобы передать его ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Полиция предлагала 50 долларов за пистолеты, 100 долларов за дробовики и 150 долларов за "мощные" винтовки, такие как АК-47 или AR-15. Правоохранители отметили, что не задавали вопросов о происхождении оружия.
Полиция собрала 68 единиц оружия, сказал начальник полиции Майами Мануэль Моралес, добавив, что только некоторые из них, вероятно, "пригодны для отправки нашим друзьям в Украине".
Как пишет The Washington Post, оружие, которое собрали в Майами, вероятно, не отвечает потребностям Украины, требующей более сложных систем вооружения и боеприпасов, чтобы противостоять нападению России.
Кроме того, как пишет газета, есть определенные законодательные ограничения, которые могут заблокировать передачу собранного оружия в Украину.