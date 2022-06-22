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Договоренности о проведении переговоров с участием Украины, РФ, Турции и ООН по вывозу зерна не достигнуты, - МИД

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Договоренности о проведении переговоров с участием Украины, РФ, Турции и ООН по вывозу зерна не достигнуты, - МИД
Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН по решению вопроса вывоза зерна из заблокированных Россией украинских морских портов пока не достигнуты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.


"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН на данный момент не достигнуто", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что по-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности.

Ранее делегация министерства обороны Турции после визита в РФ сообщила о достижении понимания относительно проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.

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Топ комментарии

  • stavr
    про що домовлятись із кацапськими вбивцями мародерами і злодюгами???
  • Тиамитоксам
    ......по другому и быть не могло.......
    ......о чём можно договариваться с кремлёвскими отморозками.......?
  • Валентин Коваль
    жнива -- треба продавати
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