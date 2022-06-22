Россияне долго готовились к войне в Украине, в частности, усиливая Калининград, - вице-министр обороны Польши Скуркевич

Россияне постоянно совершают провокации, в частности своими истребителями над Балтийским морем и близ Калининграда, "вокруг которого постоянно что-то происходило" в связи с подготовкой к агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское радио.

"В Балтийском море проходят постоянные провокации с участием российских истребителей; у нас время войны, и мы должны быть к ним готовы", - сказал заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. Как добавил он, действия Путина, Кремля и России в отношении стран Балтии и Польши в последние месяцы или годы были очень агрессивными.

В понедельник МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить "вражеские ограничения" и оставил за собой право "принять меры по защите своих национальных интересов". Это связано с санкциями ЕС и запретом на транзит через Литву по железной дороге стали и изделий из черных металлов между Калининградом и остальной Россией, действующей с субботы. Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что "нарратив России является просто частью ее войны с Западом, заключающейся в выборе цели и попытке мобилизации общества".

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В среду Скуркевича в эфире Польского радио спросили о ситуации вокруг Калининградской области. "Постоянно происходят (российские) провокации. В Балтийском море время от времени происходят провокацию со стороны российских истребителей или другие абсолютно провокационные действия", - сказал он и добавил, что "у нас время войны и нужно быть готовыми к таким ситуациям" .

Замминистра отметил, что россияне долго готовились к войне в Украине, и в начале февраля в окрестности Калининграда прибыли два газовоза, чтобы обезопасить эксклав энергией. По его словам, в связи с подготовкой к агрессии против Украины "вокруг Калининграда постоянно что-то происходило". "Конечно, часть армии (из Калининградской области) была переброшена для борьбы в Украине, но это все еще очень милитаризированный район", - подчеркнул он. Скуркевич заверил, что НАТО "очень внимательно следит за этой ситуацией".

У заместителя главы Минобороны также спросили, угрожает ли Литве нападение России, ведь известно, что во время осенних учений "Запад'21" россияне отрабатывали нападение на Литву с одной стороны и атаку на Польшу, и они остановили свои войска "в метре от границ" .

"Да, именно так. Это был сценарий прошлогодних учений "Запад", которые были очень интенсивными", – подтвердил Скуркевич. Он добавил, что "действия Путина, Кремля и России в отношении стран Балтии, Польши и вообще в восточном фланге НАТО были очень агрессивными в последние месяцы, а то и в последние годы".

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При этом замглавы Минобороны подчеркнул, что "Польша, Литва, Латвия и Эстония являются членами Североатлантического альянса, крупнейшего и сильнейшего мирового альянса, где также есть союзнические обязательства". "Статья 5 Вашингтонского договора работает и может быть использована в любое время для защиты одного из государств или любого другого государства Североатлантического альянса", - сказал он.

По словам Скуркевича, "принцип один за всех, все за одного абсолютно решающий". "Это один из важнейших принципов, действующих в НАТО, и это абсолютная гарантия безопасности каждого члена", - аргументировал он.

Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с попавшими под санкции Европейского Союза товарами. В России эти действия называют "блокадой Калининграда".