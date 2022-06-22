Немецкий журналист Ронцхаймер попал под обстрел в Лисичанске: "Российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд"
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Группа медийщиков ехала из Лисичанска, когда их обстреляли российские военные.
Об этом сообщил в твиттере журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с ним под обстрел попали сотрудничающие с Bild фотографы Гиоргос Мутафис и Вадим Мойсенко.
Ронцхаймер отметил, что было несколько взрывов, впрочем, никто из медийщиков не пострадал.
"Эта атака еще раз показывает, что российская армия не различает военные и гражданские цели, а просто бомбит все подряд", - цитирует Ронцхаймера Европейская правда.
Напомним, в конце мая в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны возле Лисичанска погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, уехавший готовить материал об эвакуации.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более двух десятков работников СМИ.