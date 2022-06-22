Германия продолжит поставлять Украине оружие, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи пообещал Украине дальнейшую поддержку, в том числе и оружии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны", - отметил он.

По словам Шольца, Германия поставляет оружие - "сегодня и в будущем".

Украина имеет полное право защищаться от России, добавил он.

"И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их лучше", - подчеркнул канцлер ФРГ.

"Мы будем продолжать массово поддерживать Украину – финансово, экономически, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь поставками оружия", – сказал Шольц, добавив: "Пока Украина нуждается в нашей поддержке".

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