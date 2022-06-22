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Германия продолжит поставлять Украине оружие, - Шольц

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Германия продолжит поставлять Украине оружие, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитами ЕС, НАТО и Группы семи пообещал Украине дальнейшую поддержку, в том числе и оружии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Украина получает оружие, которое ей особенно необходимо на нынешнем этапе войны", - отметил он.

По словам Шольца, Германия поставляет оружие - "сегодня и в будущем".

Украина имеет полное право защищаться от России, добавил он.

"И наша обязанность как европейских соседей, как защитников закона и свободы, как друзей и партнеров Украины – поддерживать их лучше", - подчеркнул канцлер ФРГ.

"Мы будем продолжать массово поддерживать Украину – финансово, экономически, гуманитарно, политически и не в последнюю очередь поставками оружия", – сказал Шольц, добавив: "Пока Украина нуждается в нашей поддержке".

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякуємо німецькому народу і особисто Шольцу за їх позицію і допомогу. Раджу прихильників дешевої ковбаси і локшини на вуха не кидатися своїми фікаліми на німців чи французів, а запитати у нашого президента, де наші САУ "Богдана", ракети ""Вільха", Нептун", "Грім 2", "Верба" та інші? За три роки можна було виготовити тисячі, бо навіть "бариги" у 2019 році залишили їм 170 мільярдів гривень в казні порівнюючи, що та влада Овоща залишила 160 тисяч. Хто буде відбудовувати ті підприємства, які знищили кацапи, бо ми замість захисту будували дороги і навіть скорочували армію, відводили її і заставляли не стріляти?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    То что Германия поставляет оружия гораздо меньше чем обещает это очень плохо, но то что ее удалось под давлением поставлять хоть что то - это очень хорошо. Это влияет и на другие страны.
  • Германарих гот
    Олаф. а ще, вони назвали тебе жовтим земляним хробаком!
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