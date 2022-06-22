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Завершено обучение украинских воинов на гаубицах Panzerhaubitze2000: начата передача Украине семи систем оружия, - посольство Германии

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Завершено обучение украинских воинов на гаубицах Panzerhaubitze2000: начата передача Украине семи систем оружия, - посольство Германии
Федеративная Республика Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом Посольство Германии в Украине сообщает в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новости Министерства обороны Германии по поддержке Украины: завершено обучение украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Начата передача Украине семи систем оружия", - говорится в сообщении.

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В посольстве добавили, что Германия вместе с партнером по НАТО в Нидерландах в общей сложности поставят 12 гаубиц.

Топ комментарии

  • Jose Rodriguez Gacha
    дарованому коню в зуби не дивляться,але 12 штук-це мощно.Для економічного гіганта типу Дойчланду,це просто допомога на грані їх можливотей.
  • Зэлэный_Змий
    як вже писали багато разів, треба більше гармат (ракет\танків\etc) - піди поковиряйся в асфальті, вони всі там.
  • Amber
    Поки тролили Шольца, німецькі панцергаубіци вже крошать рашистів. Дякуємо і німцям, разом переможемо.👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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