Завершено обучение украинских воинов на гаубицах Panzerhaubitze2000: начата передача Украине семи систем оружия, - посольство Германии

Федеративная Республика Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Об этом Посольство Германии в Украине сообщает в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Новости Министерства обороны Германии по поддержке Украины: завершено обучение украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Начата передача Украине семи систем оружия", - говорится в сообщении.

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В посольстве добавили, что Германия вместе с партнером по НАТО в Нидерландах в общей сложности поставят 12 гаубиц.