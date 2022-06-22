Рашисты заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки о неспособности продолжать военную службу, - ГУР МО

На оккупированных территориях российские военные заставляют врачей выписывать им фиктивные справки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных. Главное требование: предоставить справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная угроза. В случае отказа предоставить справку – рашисты угрожают расправой. В случае выдачи фиктивного документа неприятности обещает оккупационная комендатура", - говорится в сообщении.

Поэтому некоторые врачи были вынуждены освободиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию.

Также сообщается, что после нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. У него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах.

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