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Митинги разрушили планы российских оккупантов на Херсонщину, - облсовет

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Митинги разрушили планы российских оккупантов на Херсонщину, - облсовет
Митинги, проходившие в городах и селах Херсонской области, полностью разрушили планы по оккупации области, агрессор их не ожидал.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, недавно выехавший из оккупированного Херсона, в интервью, опубликованном на сайте политической партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"Митинги для орков вообще были красной тряпкой. Они их не ждали! Митинги полностью порвали в клочья весь их план по оккупации Херсонщины. После военной фазы все, что они себе дальше придумали, разрушилось после того, как тысячи людей вышли на протесты по всей области. И люди долго выходили с протестами. Оккупанты были шокированы этим и не решались давать команду на разгон. Ведь в России митинги не проводятся, они разгоняются сразу", - подчеркнул Соболевский.

По его словам, отношение к людям, которые остались в оккупации и активно противостоят агрессии, очень жесткое. Прежде каждый митинг фиксировался, запись анализировалась, выбирались люди, которые, как казалось оккупантам, являются организаторами митингов, которые были самыми яркими, отметил первый заместитель председателя облсовета.

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Он уточнил, что после каждого митинга захватчики "выдергивали" какое-то количество людей. Это было обычно в конце митинга, когда участники уже расходились. Людей подвергать безумному психологическому воздействию, запугивали, избивали, угрожали уголовной ответственностью, смертью. Без согласия брали образцы ДНК, отпечатки пальцев. Предупреждали, что при повторном задержании могут быть разные последствия, в том числе и для семьи.

"Конечно, понемногу это снижало массовость митингов. В конце концов, оккупанты решили силовым способом гасить эти митинги. Потому что поняли, что сами по себе они не закончатся никогда", - сказал Соболевский.

Разгоны были жестокие. В Херсоне оккупанты сначала стреляли светошумовыми гранатами по зданию, возле которого проходила акция, чтобы гранаты рикошетом падали вниз. Затем довольно быстро перешли к преступной практике – стреляли в людей прямой наводкой. А там бешеная температура – людей просто уничтожало, уточнил Соболевский, добавив, что скорая помощь дежурила поближе к митингам, областные больницы также были на связи.

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Топ комментарии

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..а на сайті політичної партії "Слуга народу" часом нема інформації як це орда руZZні парадним строєм, пройшла Чонгар і за пару діб окупувала увесь Південь з Херсоном разом?..
    чи зараз у ОПі татар-дермаковці гарячково вигадують, яким би боком у цю реальну ЗРАДУ притулити "нереального") Порошенка?..(
  • Amber
    Русофашисти , не буде вам спокою на нашій землі , тому краще вшивайтесь із наших міст і сіл , поки кінцівки цілі !

    Народ дуже розлючений діями вашого ху @ла і тими злочинами , які ви творите з нашими людьми , тому будемо живцем закопувати в землю😠
  • Snart
    Херсон! Тримайся!
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