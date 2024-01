Зеленский обсудил с премьером Эстонии Каллас предстоящие саммиты ЕС и НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"У него был телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Мы благодарны за решительную поддержку стратегии европейской интеграции Украины. Обсудили приоритеты сотрудничества Украины и Эстонии в контексте саммита НАТО в Мадриде. Обменялись мнениями по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил президент.

Had a phone call with 🇪🇪 PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of 🇺🇦 🇪🇪 cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine