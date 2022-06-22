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Одесская ОВА ограничила дневное движение по области гражданских большегрузных транспортных средств

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Одесская ОВА ограничила дневное движение по области гражданских большегрузных транспортных средств
Одесская областная военная администрация (ОВА) своим распоряжением ограничила движение транспортных средств (с прицепом, полуприцепом или автопоездов), фактическая масса которых превышает 12 тонн на автомобильных дорогах в пределах области с 10:00 до 20:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте.

Ограничения, в частности, действуют на дорогах М-05 Киев – Одесса; М-15 Одесса – Рени (на Бухарест); М-27 Одесса – Черноморск; М-28 Одесса – Южный /М-14/; Р-33 Винница – Трубов – Гайсин – Балта – Большая Михайловка /М-16/; Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг и Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащеватое – Колодистое – Рыжавка /М-05/.

При этом уточняется, что ограничения не касаются специализированных ТС, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или осуществляют перевозку горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (автоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны); зерна (зерновозы); военных грузов; гуманитарной помощи; опасных и скоропортящихся грузов; живых животных и птиц.

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