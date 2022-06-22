Энергетики благодаря успешным действиям ВСУ вернули свет в 20 населенных пунктов в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК

За прошедшие сутки украинские энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в 20 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших от боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение суток специалисты ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично вернули электроснабжение для жителей 20 населенных пунктов Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом – 7 133 семьи. В том числе, меньше чем за сутки восстановлено питание 3,8 тысяч семей на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где враг сосредоточил наступательные действия", – сообщили в компании.

Кроме того, энергетики за последние сутки свет вернули в дома 927 семей Криворожского района Днепропетровщины. В частности, в один из населенных пунктов Зеленодольской громады, который страдает от постоянных обстрелов.

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"Вчера электроснабжение там полностью восстановили, но ночью враг снова обстрелял село и оставил без электричества 386 домов. Возобновить работу линий специалисты ДТЭК Днепровские электросети планируют до конца дня, как только получат разрешение от военных", - сообщают в компании.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.