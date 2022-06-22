Учителя школ, где будет внедрено офлайн-обучение, должны будут вернуться на рабочее место, - Шкарлет

Учителя, работающие в школах, где будет введено офлайн-обучение, должны вернуться на рабочее место. Однако педагоги из регионов, где офлайн обучение будет признано опасным, могут преподавать онлайн и получать за это зарплату.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Учителя не имеют статуса госслужащего и имеют право работать онлайн. Однако при условии, что процесс онлайн-обучения задекларирован органами власти", - отметил Шкарлет.

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Министр также добавил, что учащиеся и учителя, чьи школы были разрушены во время войны, будут переведены в ближайшие учебные заведения.