Посол Украины Мельник извинится перед канцлером Германии Шольцем за "обиженную ливерную колбасу"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.
Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".
В начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.
Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.
Украина также начала наконец-то получать от Германии тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.