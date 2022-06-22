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Посол Украины Мельник извинится перед канцлером Германии Шольцем за "обиженную ливерную колбасу"

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Посол Украины Мельник извинится перед канцлером Германии Шольцем за "обиженную ливерную колбасу"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться за канцлера Олафа Шольца за свое заявление об "обиженной ливерной колбасе".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Это заявление, о котором я после определенного времени, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним", - сказал Мельник.

Посол добавил, что его заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".

В начале мая Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. "Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному", - сказал посол.

Уже через месяц Шольц приехал в Киев вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Он официально заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также пообещал дальнейшую военную помощь в борьбе с российским вторжением.

Украина также начала наконец-то получать от Германии тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник об ожиданиях от визита Шольца в Украину: "Зеленый свет" относительно запрашиваемого оружия

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Ну ось, бачите як все просто?
    Декілька ************** 2000 і посол зразу вибачається...
    А хочете, щоби він вас ще й похвалив?
  • stavr
    сила духу не в умінні образити а а в спроможності попросити вибачення
  • Олег Беляков 1ee72182
    Германия дает оружие не потому что ее оскорбили, а вопреки.
    Не будьте идиотами как Мельник - и оружие у вас будет еще до того, как оно вам понадобилось.
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