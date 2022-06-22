Владимир Кличко в преддверии саммита ЕС: Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом Евросоюза

Владимир Кличко обратился к европейским политикам, чиновникам и всем гражданам Евросоюза с призывом поддержать Украину и предоставить статус кандидата в члены ЕС. Украина – это не только щит Европы, но и отличная возможность для развития.

Об этом заявил Кличко в обращении, которое он выложил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем всех, кто причастен к этому решению: докажите своими действиями готовность отстаивать собственные ценности, которые Украина уже отстаивает. Сегодня всего две тысячи километров разделяют два мира: европейский, где свобода и демократия являются главными ценностями, и средневековую россию, где свобода и демократия являются главными врагами. Президент Еврокомиссии заявила, что "ради европейской перспективы украинцы готовы умереть". Я хочу, чтобы украинцы жили, жили в свободе и демократии. На Майдане 8 лет назад звучало: "Украина – это Европа". С тех пор мы каждый день защищаем наше право быть частью Европы", - сказал Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что Украина не только щит для Европы, но и новые возможности.

"Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом Союза. Да, это огромный вызов, экономический и социальный. Но мы можем рассчитывать на свои сильные элементы. Наша страна богата своей землей и, прежде всего, богата своими людьми. Украинцы трудолюбивы, усердны и находятся в авангарде цифровизации. Украина – это не только щит Европы, это также отличная возможность для Европы, ее процветания и будущего", - подчеркнул Кличко.

Также читайте: Владимир Кличко призвал Зеленского пригласить Штайнмайера в Киев: "Украине сегодня критически нужны надежные и мощные партнеры". ФОТО

23 и 24 июня в Брюсселе состоится саммит ЕС, на котором должно быть принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.