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В Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, - Госпродслужба

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В Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, - Госпродслужба
В Украине вместе с жарой участились случаи острого пищевого отравления. С начала лета уже было зафиксировано отравление шаурмой.

Об этом в эфире Украинского радио рассказал начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Хочу отметить, в Украине сегодня идет фактически эпидемия ботулизма, потому что, к сожалению, в продаже есть разные продукты питания, в том числе консервированная рыба, мясо, которые люди сами готовят и продают на рынках", - заявил Рубан.

Он отметил, что сезон кишечных инфекций связан с употреблением продуктов, легко портящихся через 30 минут при неправильном хранении.

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"Если в любой пищевой продукт, правильно приготовленный, попадает патогенный организм, то накапливается та критическая масса, которая превращает это блюдо в яд и этим вызывает сильное пищевое отравление", - сказал Рубан.

Топ комментарии

  • Super Gut
    ****, да викиньте з президенського крісла цього зеленого бідоносця. При ньому: то ковід, то економічна криза, то війна, тепер ботулізм. Бляха, за що нам таке покарання?!!!
  • Анатолій Готич
    Привезіть шаурму на Банкову!!!
  • lubava ffe54244
    Журналісти, будь ласка, коректно відтворюйте інформацію, що вам надав спеціаліст. Бо ботулізм та кишкові інфекції- це різна група захворювань! Так, ботулізм пеедається аліментарним шляхом, тобто через сплживання їжі, але- це не кишкова інфекція! Ботулічний токсин, переважно виробояється в м'ясних консервах(паштет, ковбаса в банці)- ройнується після повторнлї термічної обробки!
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