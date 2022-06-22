Военная операция на Змеином будет продолжаться до полного освобождения острова, - Буданов

Военная операция ВСУ на острове Змеиный будет продолжаться до его освобождения от захватчиков.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Буданов рассказал о вражеских целях на захваченном российскими захватчиками украинском острове.

"На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ", - отметил руководитель ГУР МО.

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Он прямо дал понять, что у украинского командования есть цель полного освобождения острова от захватчиков: "Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".