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Угрозы для Украины со стороны Беларуси сейчас нет, – руководитель ГУР Буданов

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Угрозы для Украины со стороны Беларуси сейчас нет, – руководитель ГУР Буданов
На текущем этапе войны угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины отсутствуют.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем", - заявил Буданов.

Он отметил, что в Беларуси действительно наблюдается военная активность, однако она не несет угроз для Украины.

"В Беларуси продолжаются и военные собрания, и обучение, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мнения, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия", - подчеркнул глава военной разведки.

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Топ комментарии

  • Виталий Горпинюк ebf8da47
    Тоді теж було все під контролем, а до Києва без проблем доїхали орки.
  • Andrew 874d6d4f
    Этих балбесов можно даже не слушать. Как только начнут посольства выезжать - значит скоро начнется. Что ж тут не ясного то?
  • Kan Kan 21c2f560
    Помним про Бучу говорили нечего беспокоится
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