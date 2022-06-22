Угрозы для Украины со стороны Беларуси сейчас нет, – руководитель ГУР Буданов

На текущем этапе войны угрозы вторжения белорусской армии на территорию Украины отсутствуют.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет, это я абсолютно уверенно могу вам сказать. Ситуация под контролем", - заявил Буданов.

Он отметил, что в Беларуси действительно наблюдается военная активность, однако она не несет угроз для Украины.

"В Беларуси продолжаются и военные собрания, и обучение, и укрепление границы, проходит сейчас целый комплекс тех или иных действий военного назначения. Но они не направлены на проведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мнения, мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия", - подчеркнул глава военной разведки.

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