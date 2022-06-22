Автомобиль предателя-нардепа Ковалева взорван, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля нардепа-изменника от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – заявил Буданов.

Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что коллаборант от "Слуги народа" Алексей Ковалев ликвидирован.

Напомним, нардеп перешел на сторону российских оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

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