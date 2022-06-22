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Автомобиль предателя-нардепа Ковалева взорван, - Буданов

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Автомобиль предателя-нардепа Ковалева взорван, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля нардепа-изменника от "Слуги народа" Алексея Ковалева в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я могу подтвердить, что было совершено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком состоянии находится этот коллаборант и предатель, мы выясняем", – заявил Буданов.

Ранее внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что коллаборант от "Слуги народа" Алексей Ковалев ликвидирован.

Напомним, нардеп перешел на сторону российских оккупантов и остался в захваченном Херсоне.

Читайте: Фракция "Слуга народа" хочет лишить мандата Ковалева - против него уже возбуждено уголовное производство

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Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    А можно еще подорвать автомобиль Ермака,Арахамии,Татарова,Портнова,Коломойского?
    Пажалуста.🙏
  • Анатолий К 65c6a92d
    До чого там Буданов і його служба, це ж не викраденння Чауса із дружньої Молдови. Це зробили партизани і вони невідомі, бо якби вони стали відомі ОП, то вони стали би відомі кацапам.
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