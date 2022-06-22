Рада сможет назначить нового омбудсмена не раньше начала июля, - Корниенко

Верховная Рада может провести голосование по назначению нового уполномоченного по правам человека не ранее начала июля, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

"Согласно процедурам назначения уполномоченного по правам человека, в отведенный срок председатель Верховной Рады внес кандидатуру Дмитрия Лубинца на этот пост. Других кандидатур не поступало. Далее, согласно предусмотренным законодательством процедурам, в течение десяти дней состоится голосование в парламенте. Поскольку кандидатура была внесена 20 июня, соответственно, раньше 1 июля голосование пройти не может", - пояснил первый вицеспикер в комментарии агентству Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник. Совет назначил его на этот пост 15 марта 2018 года.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 июня сообщил, что предложил назначить народного депутата Дмитрия Лубинца (группа "За будущее") на должность Уполномоченного по правам человека.

Дмитрий Лубинец – украинский политик и юрист, народный депутат Украины 8-го созыва (от "Блока Петра Порошенко") и 9-го созыва (внепартийный). В 2019 году прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область) и стал членом депутатской группы "За будущее", ставшей 2 июня 2020 года партией.