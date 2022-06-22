Новости • Война

Большие колонны военной техники РФ покинули Мариуполь, - Андрющенко

30 39366
Большие колонны военной техники РФ покинули Мариуполь, - Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что второй день подряд большие колонны техники российских оккупантов покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты изменили тактику контроля передвижения. Демонтированы стационарные блок-посты, оставлены только контрольные пункты в районе мостов. При этом чаще используется контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города.

Смена тактики связана с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса.

В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас жизнь в Мариуполе свелась к тому, чтобы добыть еду и воду, - мэр Бойченко

По его словам, среди военных-оккупантов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно жителей Донецкой области.

Советник городского головы Мариуполя утверждает, что среди оккупантов растет недовольство и они чаще размышляют над тем, чтобы сдаваться в плен, особенно после сообщения о опрокидывании их в направлении Запорожья.

При этом он отмечает, что оккупанты боятся погибнуть из-за отсутствия понятного механизма плена.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • olele
    .Вінтерфелл.@Wizard_Severus

    Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
    Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».

    Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
  • Voc Vox
  • Maxim Ak-Murza
    И как раз в тот период времени Наполеон Боневтик записывал анти-Украинские видосики для русской пропаганды. Никто не забыл "никакой войны нет, просто россия отодвигает свои границы на запад" (ц).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости