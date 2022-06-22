Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки", - министр обороны Литвы Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничения Калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfy.

"Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей", - сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос, незначительны ли российские угрозы относительно "серьезных последствий" для Литвы.

"Конечно, если бы другая сторона была полна решимости провоцировать, что возможно, но мы это уже не можем предусмотреть", - добавил он.

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