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Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки", - министр обороны Литвы Анушаускас

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Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки", - министр обороны Литвы Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил, что Россия может пойти на провокации из-за ограничения Калининградского транзита, но Литва и союзники по НАТО следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfy.

"Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей", - сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос, незначительны ли российские угрозы относительно "серьезных последствий" для Литвы.

"Конечно, если бы другая сторона была полна решимости провоцировать, что возможно, но мы это уже не можем предусмотреть", - добавил он.

Также читайте: Ответ России на запрет транзита российских товаров через Литву в Калининградскую область будет практическим, а не дипломатическим, - МИД РФ

Топ комментарии

  • mrSmith
    Це 100%
    Але там не тільки армією керують недоумки: там все керівницктво країни таке.
    Принцип кацапського керівника: "чего ізволітє"!
    Ціла вертикаль холуїв, сраколизів, придурків, з дебілом на чолі.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А головний лапотний недоумок ховається обісраний в обісраному ним симим бункері...
  • Dust
    Dild Kamikaze-Drohne schießt Putin-Raffinerie in Brand - das BILD-Lagezentrum
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