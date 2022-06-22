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Похищение людей российскими оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы. Их пытают током и издеваются, - мэр Орлов

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Похищение людей российскими оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы. Их пытают током и издеваются, - мэр Орлов
Одна из главных проблем города сегодня, кроме существующих гуманитарных и социальных, – стихийные массовые похищения работников ЗАЭС и местных жителей.

Об этом сказал мэр города Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты продолжают похищать горожан и работников ЗАЭС, и это приобретает катастрофические масштабы", - сообщил Орлов.

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"Людей массово похищают, место нахождения части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально", – рассказал он и подчеркнул, что срочно необходимо на самом высоком уровне решить вопрос обмена гражданских пленных , которых похитили оккупанты.

Мэр Энергодара поблагодарил внимание, которое Компания уделяет временно оккупированному городу, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и эвакуации семей атомщиков.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    **** ти Zе, сволочі ви всі 73/43%зебіли - це все на вашій совісті!

    Хоча - яка там у вас совість...
  • Snart
    А Ви чому думаєте, що полонені краще заручників? Знущаються однаково… поцікавтесь. Зрозуміло, що заручників в них скільки завгодно і обміном питання не вирішити.
    Тому це вже терор…
    я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
    Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
    Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.
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