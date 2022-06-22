Похищение людей российскими оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы. Их пытают током и издеваются, - мэр Орлов

Одна из главных проблем города сегодня, кроме существующих гуманитарных и социальных, – стихийные массовые похищения работников ЗАЭС и местных жителей.

Об этом сказал мэр города Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты продолжают похищать горожан и работников ЗАЭС, и это приобретает катастрофические масштабы", - сообщил Орлов.

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"Людей массово похищают, место нахождения части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально", – рассказал он и подчеркнул, что срочно необходимо на самом высоком уровне решить вопрос обмена гражданских пленных , которых похитили оккупанты.

Мэр Энергодара поблагодарил внимание, которое Компания уделяет временно оккупированному городу, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и эвакуации семей атомщиков.