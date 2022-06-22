Документы об образовании добавят в "Дію" для облегчения поступления в вузы абитуриентам с оккупированных территорий, - Верещук

В Украине хотят максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

Она сообщила, что сегодня провели совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора.

Договорились максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны.

Также в планах членов правительства интегрировать документы об образовании в "Дія", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями.

Еще хотят обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

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