Наступление РФ замедлится из-за нехватки ресурсов, украинцы способны начать контрнаступление, его нужно поддержать, - Джонсон

Военная разведка Великобритании считает, что в ближайшие несколько месяцев наступление России в Украине замедлится, поскольку ее армия истощает свои ресурсы.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью группе европейских газет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Джонсон сказал, что силы президента Владимира Путина продвигаются на Донбасса, сея разрушения, но ценой больших потерь солдат и оружия.

"Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, в которой больше не будет никакого движения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы", — сказал Джонсон.

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"Тогда мы должны помочь украинцам переломить динамику. Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" (в выходные в Германии). Поскольку украинцы в состоянии начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас", - добавил он.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил: "Чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля, и что российск