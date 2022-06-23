Оккупанты продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, - Гайдай
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Российские оккупанты продолжают концентрировать силы в Северодонецке и для окружения украинских военных в районе Золотого-Горского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Орки хотят оцепить наших военных", - сообщил Гайдай.
По его словам, Лисичанск продолжает подвергаться враждебным обстрелам. "Всего за несколько дней орки нанесли катастрофические разрушения городу", - подчеркнул глава ОВА.
Также Гайдай отметил, что оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец "из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях".