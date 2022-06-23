Россия активизировала кибервойну после вторжения в Украину, - Microsoft
Об этом говорится в докладе "Оборона Украины: Первые выводы о кибервойне", опубликованном компанией Microsoft, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Компания проанализировала кибератаки из России на ресурсы и сервисы, базировавшиеся на облачных хранилищах Microsoft, и считает, что главной целью российских хакеров за пределами Украины были американские организации, а задача – получить доступ к данным, которые могут быть использованы разведкой.
При этом атаки велись достаточно обширно. Зафиксированы попытки хищения данных 42 стран, причем не только официальные ресурсы – взломы были направлены также против хранилищ данных аналитических центров и гуманитарных организаций.
По подсчетам Microsoft, успешными были 29% проанализированных взломов, из них четверть обернулась хищением данных.