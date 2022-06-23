ВСУ контролируют 45% территории Донецкой области, - Кириленко

Вооруженные силы Украины контролируют около 45 процентов территории Донецкой области.

Об этом заявил в комментарии Радио Свобода глава областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Соответственно 55 процентов, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху)", – отметил чиновник.

По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.

"Те, кто не уезжает, находятся, как правило, в укрытиях. Но это тоже крайне опасно. Потому что враг применяет крайне тяжелую артиллерию, авиацию. По линии фронта все виды вооружения, которые есть у врага, он применяет. Основные тезисы людей, которые остаются, что "Нам некуда ехать", "Нам не хватит средств проживать где-нибудь", – отметил Кириленко.

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