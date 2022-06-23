Украина сама будет определять, до каких рубежей освобождать собственную территорию, - Госдепартамент США

Украина имеет право самостоятельно решать, как обороняться от наступления РФ и до каких рубежей освобождать территорию от российского агрессора, а США вместе с союзниками будут помогать ей в этом, равно как и в достижении преуспевающего будущего.

С соответствующим заявлением выступила в среду на международном форуме, организованном "Атлантическим советом" первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь важно не наше суждение, это взгляд Украины на то, чего она хочет для себя и для собственного будущего", - ответила Шерман на просьбу прокомментировать заявление Президента Украины Владимира Зеленского о намерениях ВСУ освободить не только территории, захваченные Россией за последние месяцы, а и земли, оккупированные с 2014 года, включая Крым и ОРДЛО.

Первая заместитель госсекретаря США также напомнила, что Путин сам начал сравнивать себя с Петром Первым XXI века, и только он виноват в решении неспровоцированной войны против Украины.

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"Итак, чего хочет Украина для собственного будущего – это иметь возможность решать, каким оно будет, и к этому стремится для себя каждая страна. И мы, и Европейский Союз, более 40 стран во всем мире поддержали санкции и другие действия, призвав к прекращению непровоцированной". , несправедливой и действительно ужасной войны Путина", - подчеркнула Шерман.

Она отметила, что цель США, а также союзников и партнеров – увидеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину, которая будет иметь достаточно средств для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. В этом контексте она подтвердила, что Соединенные Штаты продолжают быть привержены принципу "ничего об Украине без Украины".