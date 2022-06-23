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Россия 24 февраля сделала то же, что нацисты - 22 июня, - Зеленский

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Россия 24 февраля сделала то же, что нацисты - 22 июня, - Зеленский
Совершив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Россия сделала то же, что гитлеровские нацисты – 22 июня 1941 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в конце 119-го дня войны Владимир Зеленский.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня. Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее", - подчеркнул Президент.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    цей придурок Zе навмисне забуває, що війна офіційно розпочалася 20/02.2014року? Щоб "домовитись посередінє" і не вимагати повернення (чи повертати військовим шляхом) Крим з Донбасом?
  • Olivier Piergiovanni
    Господи,Боже мій,та що то Президента так взациклило на тих німцях в 41 році?Таке враження, що з 1919 по 1941 в Україні був рай земний!Ай,яка біда німці совєтікусам війну об'явили!А то,що ті ******* кацапидли за двадцять років до війни, в Україні згноїли мільйони,мільйони зробили жебраками і мільйони по "необ'ятному сибіру "порозсилали,то це з чим порівняти?Та нацисти-вредні діти,в порівнянні з тим,що тут витворяли совєтікуси!Моя баба розказувала,що німці,як хтіли відро води,то стояли під брамкою,поки хто з хати не вийшов і дав дозвіл зайти на подвір'я,а кацапидло,коли приперлося,то вивело всю худобу з стайні і в сраці мало,що в сім'ї дітей малих не буде чим годувати.Те що робиться зараз в Україні-це 1919рік,після якого в Україну прийшли "розкуркулення",голод,депортація,масові вбивства,а потім додалася ще й і війна.1941-це був наслідок "геніальної" політики леніних-троцьких-сталіних.
  • pOrest
    Ну і знова .. 22,06 1941
    Чисто радянський відхід -Велика вітчизняна війна 1941 - на нас напали !
    А інші війни до 22,06 1941 -хочаби фінська ...
    А спілний з "нациською Германією " - Польша - поділена навпіл -
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