Россия 24 февраля сделала то же, что нацисты - 22 июня, - Зеленский

Совершив полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, Россия сделала то же, что гитлеровские нацисты – 22 июня 1941 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении в конце 119-го дня войны Владимир Зеленский.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня. Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда с утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее", - подчеркнул Президент.

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