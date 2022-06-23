Российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Лисичанск, - американский Институт изучения войны
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
По информации ISW, российские системы противовоздушной обороны на востоке Украины ограничивают эффективность украинских беспилотников, поэтому ВСУ сократили воздушные операции до 20-30 вылетов в день.
Однако украинские ВВС и вооруженные беспилотники остаются активными в других зонах боевых действий, нанося за последнюю неделю несколько успешных ударов по враждебным целям в Херсонской области.
Со ссылкой на российские источники Институт сообщает, что "российским войскам не хватает численности и силы для успеха в боях в Украине", а российское руководство продолжает проводить принудительную частичную мобилизацию, которая способствует ограниченным изменениям, но негативно влияет на моральный дух и дисциплину принудительно мобилизованных лиц.
Основные выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжали штурм южнее Лисичанска и, вероятно, захватят город в ближайшие дни, но вряд ли быстро возьмут под контроль район Северодонецка-Лисичанска.
- Оккупанты продолжали наступательные действия на Славянск и достигли незначительного продвижения.
Захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки своих операций в направлении Лисичанска.
- Российские силы сосредоточились на оборонных операциях вдоль Южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в пределах Николаевской области.
- Власти РФ продолжают меры по содействию экономической интеграции оккупированных территорий.