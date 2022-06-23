Столтенберг хочет, чтобы Швеция и Финляндия вступили в альянс как можно быстрее, но не может этого гарантировать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нацелен на то, чтобы Финляндия и Швеция вступили в военный союз "в ближайшее время", но предупредил, что он "не может гарантировать" скорый срок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Генсек НАТО отметил, что хотя переговоры с Турцией, блокирующей вступление двух стран, все еще продолжаются, решение еще не найдено менее чем за неделю до начала саммита в Мадриде.

"Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы убедиться, что они смогут присоединиться в ближайшее время. Я не могу гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель", - сказал Столтенберг.

Решение о принятии новой страны в НАТО требует одобрения всех 30 союзников. Турция же выступила с возражениями против заявок Швеции и Финляндии, обвинив обе страны в поддержке курдских групп, которых она считает террористами.

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"Это не первый раз, когда мы видим, что один или несколько союзников не согласны с другими", - сказал Столтенберг, выразив оптимизм относительно того, что противодействие Анкары не помешает Хельсинки и Стокгольму в конце концов присоединиться.